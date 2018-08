Kulturministeren: – Håper ikkje Sandberg peikar ut media til fiende

innenriks

– Eg forstår at Per er i ein pressa situasjon i livet sitt, men eg håpar at han tenkjer seg nøye om før han vel å gjera media til fiende i denne prosessen. Det trur eg ikkje det er grunnlag for, seier kulturministeren til NTB.

Ho meiner at ein må ha litt «slack» på at Sandberg har vore gjennom ein krevjande periode, og at ein må gje han tid.

– Det er tøft å stå i slike løp, uansett. Men det er noko som politikarar skal tola, seier Grande.

Tysdag langa Sandberg ut mot media og varsla fleire søksmål. Han meiner at det er spreidd urette opplysningar og spekulasjonar om han og kjærasten Bahareh Letnes.

– Eg trur vi skal ha litt toleranse for at han har hatt det litt tøft no, og så håpar eg at han ikkje peikar ut media som fiende i den prosessen, seier Grande.

Håpar på evaluering

Kultur- og medieministeren har sjølv opplevd at det har storma rundt henne, men vil ikkje kommentera om ho alltid har følt seg rettferdig behandla av pressa.

– Det skal eg seia i ein annan fase i livet, seier Grande.

Ho håper uansett at media evaluerer dekninga av Sandberg-saka.

– Det er berre slik ein kan bli betre, ved å setja seg ned og evaluera jobben ein har gjort.

Ber Sandberg vurdera PFU

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund seier at hovudinntrykket hennar er at det er blitt laga mykje viktig og relevant nyheitsjournalistikk i Sandberg-saka. Ho ser likevel all grunn til at media evaluerer dekninga si.

– I alle saker der det har vore så massiv mediedekning som det har vore i denne saka, er det grunnlag for at alle går gjennom kva dei har gjort, kva dei tenkte undervegs og om det var rett, seier ho til NTB.

Floberghagen gjer det også klart at ho rår Sandberg, Letnes eller andre involverte til å klaga dekninga inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) dersom dei opplever at enkeltmedium har gjort seg skuldig i etiske overtramp.

– Vi har allereie fått ein klage som går på manglande faktasjekk, der innklagaren meiner at det som er publisert er feil. Andre deler av kritikken går på massiviteten i dekninga. I tillegg har fleire nemnt omsynet til privatlivet. Så vi får sjå om det kjem fleire klager, seier generalsekretæren.

– Dropp dyre advokatar

Ho har ikkje tru på at Sandberg får noko ut av eventuelle søksmål. Den tidlegare fiskeriministeren har sagt at han er i kontakt med «ikkje ubetydelege advokatar»

– Dei bør klaga til PFU og kanskje droppa advokatkostnader til dyre utanlandske advokatar. Lågterskeltilbodet er mykje betre. Då får dei ei grundig og god behandling, seier Floberghagen.

