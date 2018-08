Folk har framleis høg tillit til norske institusjonar

innenriks

Tillitsbarometeret som vart presentert under Arendalsveka tysdag, viser at det ikkje er noka tillitskrise i Noreg, ifølgje dagleg leiar Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført undersøkinga.

– Det vil eg bestemt seie. Tala føyer seg godt i rekkja av det som er målt tidlegare i internasjonale studiar, der Noreg og dei skandinaviske landa scorar høgt på tillit til institusjonane, seier han.

Når folk blir spurt om kva tillit dei har til ulike institusjonar, kjem norske ideelle organisasjonar aller best ut. Her gir 87 prosent av dei spurde karakteren 6 eller betre på ein skala som går opp til 10.

70 prosent gir Stortinget karakterar mellom 6 og 10, tett følgt av arbeidstakarorganisasjonane der 69 prosent gir såpass høg score. Regjeringa kjem på ein femte plass, der 60 prosent gir karakteren 6–10.

Aller minst tillit har folk til sosiale medium, berre 15 prosent vil gi denne arenaen karakteren 6 eller betre.

Årleg temperaturmålar

Tanken med tillitsbarometeret er at det skal gjennomførast kvart år så ein kan sjå utviklinga.

Undersøkinga viser at nokre grupper gir høgare tillitsscore enn andre. Det er personar under 44 år med høg valdeltaking, organisasjonsmedlemskap, som bur i større kommunar, er tilsette i offentleg sektor eller har høg utdanning.

– Det er elles eit gjennomgåande trekk at veljarar som stemmer Frp, gir lågast tillitsscore for dei fleste av institusjonane eller aktørane, skriv Olaussen i sine kommentarar til undersøkinga.

Han understrekar at det likevel er mange Frp-veljarar som har høg tillit til dei ulike institusjonane, men at dei ikkje gir like høg score som gjennomsnittet. Olaussen avviser likevel at det er grupper i samfunnet der tilliten er spesielt låg.

– Eit viktig fortrinn

– Høg tillit gjer liva våre betre, kvardagen enklare og det er eit kjempeviktig fortrinn for Noreg internasjonalt, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Han deltok i panelet då funna vart diskutert i Arendal onsdag formiddag.

– Øydelagde samfunn er alltid kjenneteikna av låg tillit mellom folk, dei spør om vi kan vi stole på politiet, politikarar eller naboar, seier Røe Isaksen.

Han understrekar at det er forskjell på å ha tillit og å vere ukritisk. Tillit betyr at ein ikkje grunnleggjande trur at politikarar eller medium er ute etter å øydeleggje kvardagen til folk, sjølv om ein er ueinige, poengterer han. På spørsmål om han fryktar ei tillitskrise i Noreg på sikt, svarar han:

– Eg vil ikkje seie at eg fryktar det, i betydinga av at vi er på veg mot det. Men vi bør ha ei sunn bekymring for at vi kan halde oppe tillitsnivået. Veldig raskt aukande økonomiske forskjellar kan true det. Også høg innvandring kan svekkje tilliten i eit samfunn, seier han.

