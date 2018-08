Erna Solberg tek oppgjer med Facebook

innenriks

– Eg har sagt rett ut til Facebook-leiinga at engasjementet deira for berekraftsmåla er fint, men at dei ikkje er truverdige viss dei ikkje tek til å betala skatt rundt om, seier Solberg.

Den såkalla «Google-skatten» var eitt av mange tema då NHO la fram perspektivmeldinga si under Arendalsveka onsdag. Solberg tok til orde for internasjonale løysingar, i tillegg til å mana selskapa til å ta ansvar sjølve.

– Brenn seg

Om møtet med Facebook-leiinga utdjupa ho:

– Dei brenn seg ekstremt som den progressive aktøren dei ønskjer å vera i det internasjonale samfunnet, viss dei ikkje bidreg til fellesskapet ved å betala skatt. Då er heile grunnplanken borte, lydde det frå Solberg.

Miljøpartiet Dei Grøne har føreslege å greia ut ein eigen norsk skatt for selskap som Facebook og Google. Målet er å tvinga teknologigigantane til å leggja att meir av overskotet her til lands.

Solberg er skeptisk:

– Det er avgrensingar kva vi kan gjera nasjonalt. Til dømes vil ei eiga omsetningsavgift på annonsar berre føra til at Finn.no og andre nasjonale selskap også må betala ekstra. Det store svaret på dette er eit felles internasjonalt regelverk, sa ho i ein debatt med Ap-leiar Jonas Gahr Støre i Arendal onsdag.

– Kor grisete blir det?

Støre slo fast at systemet i dag – der globale selskap flyttar overskot og dermed unngår å betala skatt i dei landa dei tener pengane – ikkje kan halda fram.

– Spørsmålet er kor og når brotet kjem og kor grisete det blir. Men dette er ikkje berekraftig, fordi det undergrev heile ideen med velferdsstaten der ein betalar inn til fellesskapet, sa Ap-leiaren.

Støre er samd med Solberg i at det må koma endringar internasjonalt, men meiner også at vi ikkje står utan moglegheiter innanfor eigne grenser:

– Vi må også sjå etter handlingsrom nasjonalt. Det er i landa våre dei globale selskapa hentar dei store fortenestene. Det betyr at vi sit på makt. Den må vi ta i bruk, sa Støre, som ikkje la skjul på at det er utfordrande å finna internasjonale løysingar:

– Den store uroa er jo at den amerikanske presidenten ikkje er på talefot med nokon av dei andre.

(©NPK)