Berre 1 av 4 utsette vaksinerer seg mot influensa

innenriks

Før influensasesongen 2016/2017 tok berre 28 prosent av nordmenn i risikogruppa vaksine imot influensa, viser tal frå Nasjonalt vaksinasjonsregister. Det er langt unna målet på 75 prosent, skriv Dagbladet.

Samtidig viser tal frå Folkehelseinstituttet at nær 1,5 millionar nordmenn har auka risiko for komplikasjonar ved influensa. Av desse er 900.000 i risikogruppa, som blant anna omfattar gravide, eldre over 65 år og helsepersonell.

Tala viser også at inntil 2,7 millionar nordmenn har behov for oppfrisking av MMR-vaksinen for å vere fullt beskytta mot for eksempel meslingar.

Korleis ein kan få til auka vaksenvaksinasjon skal vere tema under ein debatt i Arendalsveka torsdag.

I dag finst det ikkje eit systematisk program for vaksinasjon utover barnevaksinasjonsprogrammet. Men no greier Folkehelseinstituttet ut, på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet, korleis eit vaksen-vaksinasjonsprogram kan gjennomførast.

Rapporten skal leverast 1. desember i år.

(©NPK)