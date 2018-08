Solberg ut mot «blodtørstige journalistar» i Sandberg-saka

innenriks

Spørsmål av typen om framande makter har komme seg inn på mobiltelefonen til avgåtte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og om informasjon på telefonen er blitt kompromittert, må vurderast av Politiets tryggingsteneste (PST), fastslår Solberg.

– Av omsyn til rikets sikkerheit og PSTs metodebruk er det PST som må vurdere kva vi kan seie. Når norske journalistar no er så blodtørstige for å få svar, må vi sørgje for at vi ikkje offentleggjer ting som må haldast tilbake av omsyn til sikkerheitstenestene, sa Solberg etter at ho tysdag hadde halde ein pressekonferanse om utfordringar i arbeidsmarknaden.

Eit veldig driv

– Det er eit veldig driv for å få vite alt. Men innanfor sikkerheit kan ein ikkje alltid få vite alt, også fordi vi må ta vare på vår eiga sikkerheit. Og dette er det PST, ikkje statsministeren, som må vurdere, utdjupar ho overfor NTB.

Ho legg til at media har ein jobb å gjere:

– Media skal absolutt gå inn i slike saker og gjere eit grundig arbeid. Journalistane må sjå oss i korta og stille spørsmål. Så får media sjølv vurdere kjeldetilgang og truverdet til kjeldene. Og sjølvsagt karakteristikkar og omtalar – inkludert av personar som blir trekte inn i dette, seier statsministeren.

Fleire spørsmål

Ho understrekar at heller ikkje Stortinget kan forvente å få svar på absolutt alt. Ap, SV, KrF, Sp, MDG og Raudt har alle samanfatta status etter Solbergs svar måndag, med at det framleis står att spørsmål det ikkje er svart på.

– Vi er jo ikkje ferdig med alle sakene. Og det er heller ikkje PST. Så vi skal svare på spørsmål som kjem frå Stortinget, men ikkje på ein slik måte at vi rokker ved vår eiga sikkerheit, seier Solberg til NTB.

