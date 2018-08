Sandberg «kuppar» partileiardebatten

innenriks

I ein SMS til Agderposten skriv Sandberg at han er klar til å møta pressen cirka klokka 21.30 tysdag.

– Eg har aldri sendt ut nokon invitasjon til klokka 18. Møter pressa cirka Klokka 21.30, skriv Sandberg i SMS-en.

ABC Nyheter har fått same SMS. På spørsmål om kvifor pressekonferansen blir utsett svarar Sandberg:

– Vi er rett og slett i tidsnød, og vi vil gjerne førebu oss noko.

Kvifor dei to har valt å leggja den varsla pressekonferanse til nøyaktig same tidspunkt som den store partileiardebatten, som blir sett på som det store høgdepunktet under Arendalsveka, er førebels uklart.

Tidlegare tysdag hadde kjærasten Bahareh Letnes opplyst til fleire medium at pressekonferansen ville bli klokka 18. Dei to var då på veg til Arendal.

Men ved 17.30-tida fekk NTB ein ny SMS frå Sandberg.

– Ingenting klokka 18, skriv han.

Sandberg måtte måndag gå av som fiskeriminister etter skandalen rundt turen han og kjærasten hadde til Iran. Sandberg trekte seg også som 1. nestleiar i Frp, og lova samtidig at pressa tysdag skulle få svar på alle spørsmåla sine i samband med den omstridde turen.

Sandberg og Letnes har varsla eit kraftig oppgjer med norske media i kjølvatnet av saka. Letnes karakteriserte måndag jakta til media på svar om Iran-turen som «ei heksejakt».

