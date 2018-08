Valforskar: – Avgangen til Sandberg uheldig for Frp

innenriks

Han skildrar Sandberg som ein politikar med ein klar appell til kjerneveljarane til Framstegspartiet – veljarar han meiner partiet er avhengig av for å gjera det godt.

– Frp har mista Sandberg i ein viktig posisjon. Han har vore ei veldig profilert stemme i norsk politikk, så avgangen hans kan nok vera uheldig for Frp, seier Bergh til NTB.

Han meiner saka heller ikkje er spesielt heldig for statsminister Erna Solberg (H) og resten av regjeringa, sjølv om det at Sandberg trekte seg truleg var den beste løysinga for alle partar.

– Det var ein periode der det ikkje såg ut til at saka skulle få noko løysing, og det kunne verka som at ein ikkje tok nasjonal tryggleik alvorleg nok. Nasjonal tryggleik er noko veljarane til Høgre er opptekne av, og den typen problem Sandberg har vore involvert i, har vore uheldig for det inntrykket ein har av han og regjeringa, seier Bergh.

– Viktige stemmer

Sandberg er den andre statsråden frå Frp som etter massivt press har gått av på under eitt år. Sylvi Listhaug trekte seg som justisminister i januar.

Begge har frå dei respektive rollene sine i regjeringa kommunisert med veljarane på ein annan måte enn dei andre statsrådane til partiet, meiner Bergh.

– Det er to veldig sentrale politikarar for Frp som har trekt seg. Begge har hatt sterk appell både innanfor partiet og for veljarane til Frp. Ei potensiell utfordring for Frp no er viss dei blir for like Høgre og misser den populistiske stemma utetter, seier valforskaren.

Partiet kan likevel få tilbake litt av denne stemma viss Listhaug tek over som nestleiar etter Sandberg, meiner Bergh.

– Frå Frp-perspektiv vil ho vera ein veldig sterk kandidat som kan halda oppe ein tydeleg kommunikasjon med veljarane til Frp. Ho har klart søkjelys på kjernesakene til Frp og representerer det som på ein måte har vore suksessformelen til partiet – Ein opprørsk populistisk retorikk i kombinasjon med det å sitja i regjering, seier han.

Misser ammunisjon

For opposisjonen gjer avgangen til Sandberg det vanskelegare å angripa regjeringa.

– Det kan henda det kjem fram meir informasjon etter kvart som gjer at saka får ei vidare utvikling, men det er klart at denne saka har no fått ei slags løysing ved at Sandberg trekte seg, seier Bergh.

– Mistillit mot Sandberg er ikkje lenger aktuelt, og opposisjonen har dermed mist den ammunisjonen, held han fram.

(©NPK)