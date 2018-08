Siv Jensen: Listhaug er ein openberr nestleiarkandidat

innenriks

Per Sandberg gjekk måndag av både som fiskeriminister og første nestleiar i Framstegspartiet som følgje av ferien hans i Iran og brot på varslingsreglane til regjeringa og reglar for mobilbruk.

– Det har vore mykje diskusjon om denne tematikken også internt i Frp, og det forstår eg. Så no har han kome til den konklusjonen, og det meiner eg var klokt og rett, seier Jensen til NTB.

Sentralstyret skal møtast 3. september for å finna fram til ein person som kan konstituerast som nestleiar, fram til landsmøtet vel både første og andre nestleiar i mai neste år.

Jensen er ikkje med på at det er eit problem at Sandberg er den andre Frp-statsråden som har måtta gå på nokre månader som følgje av mediestorm og politisk press. Sylvi Listhaug blei pressa frå posten som innvandrings- og integreringsminister i vår.

– Listhaug ein viktig politikar

I staden peikar Frp-leiaren raskt på at Listhaug ikkje er ute av biletet.

– Sylvi Listhaug sit på Stortinget, ho sit i Frps sentralstyre og er ein viktig politikar for Frp. Vi har ikkje mista Sylvi, snarare tvert imot. Ho er full av engasjement og full av pågangsmot for Frp, seier Jensen, og legg til at Listhaug er ein openberr kandidat som første nestleiar.

På spørsmål om landbruksminister Jon Georg Dale også er ein potensiell kandidat, svarer Jensen:

– Det er ikkje eg som utnemner, det er det landsmøte som gjer.

Mange samtalar

At Sandberg ønskte å gå av, har Jensen visst sidan sist veke. Ho opplyser at dei har hatt samtalar om saka, men strekar under at det var Sandberg som vedtok å gå av.

På spørsmål om ho har teke opp Sandbergs forhold til Bahareh Letnes, svarar Jensen:

– Eg har hatt mange samtalar med Per om mange ulike ting, men det er grenser for kva ein partileiar skal gå inn ein av dei ein.

– Han har gjort ein formidabel innsats, og det blir eit stort rom å fylla. Eg meiner likevel det er klokt at Per no vel å gå, sa Frp-leiar Siv Jensen på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Ho strekar under at politikken til partiet overfor Iran skal liggja fast.

(©NPK)