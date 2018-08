Per Sandberg går av etter veker med massivt press

innenriks

– Eg varsla tidleg i førre veke at eg ønskte å gå av som fiskeriminister, sa Per Sandberg på pressekonferansen i representasjonsbustaden til regjeringa etter at avgangen hans var stadfesta måndag ettermiddag.

Avgangen kjem etter at det i slutten av juli blei kjent at Sandberg hadde reist til Iran på ferie, utan å orientera sitt eige departement og Statsministerens kontor i forkant, slik det er påkravd at statsrådar gjer. Seinare blei det også kjent at Sandberg tok med seg jobbtelefonen sin til Iran, noko som strir mot tryggingsråd frå Politiets tryggingsteneste.

Varslar nye opplysningar

Tidlegare måndag, kort tid etter at det blei kjent at Sandberg ville trekkja seg, sa Sandberg og den iranskfødde kjærasten hans Bahareh Letnes at dei vil møta pressa tysdag.

Under pressekonferansen i representasjonsbustaden til regjeringa sa Sandberg at årsaka til at han ønskte å gå av som minister, er samansett.

– Men eg skal lova alle at dei vil få svar på det på tysdag. Det er litt andre dimensjonar i denne saka, og det har eg og ikkje minst Bahareh Letnes behov for å konfrontera dykk med, sa han med tilvising til pressa som hadde møtt opp i representasjonsbustaden.

– Viss de har litt tolmod til å venta på underteikna og Bahareh Letnes, så skal vi stilla oss disponible til å svara på alle spørsmål, spekulasjonar og påstandar i denne saka, sa Sandberg.

Tok opp att at Sandberg braut tryggleiksrutinar

Sandberg er sjølv klar på at han er stolt over jobben han har gjort som fiskeriminister i Solberg-regjeringa.

Han fekk også skryt frå statsministeren sjølv.

– Per har bidrege til arbeidet til regjeringa med den lange erfaringa si frå Stortinget og har hatt mykje å seia for forhandlingane om regjeringsplattform, sa Erna Solberg (H).

Ho streka også under at det var Sandberg sjølv som bad om å få gå av som statsråd, men ho stadfesta samtidig at Sandberg ikkje har følgt tryggingsrutinane for bruk av mobiltelefon på reise.

– Det gjeld også bruk av tenestetelefonen då han reiste til Kina i vår, sa Solberg.

Blir erstatta av Nesvik

Per Sandberg blir no erstatta som fiskeriminister av Frp-veteran Harald Tom Nesvik.

Ålesundaren Nesvik er tidlegare parlamentarisk nestleiar for Framstegspartiet, og han var stortingsrepresentant for Møre og Romsdal Frp frå 1997 til 2017.

Nesvik kjem no frå jobben som kommunikasjonssjef i brønnbåtreiarlaget Sølvtrans. Han blei i juni i fjor utnemnd som fylkesmann i Møre og Romsdal frå 2019, men trekte seg i mai av omsyn til familien.

