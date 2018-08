innenriks

Harald Tom Nesvik er tidlegare parlamentarisk nestleiar for Framstegspartiet, og han var stortingsrepresentant for Møre og Romsdal Frp frå 1997 til 2017. Han tar over etter Per Sandberg (Frp).

Nesvik kjem no frå jobben som kommunikasjonssjef i brønnbåtreiarlaget Sølvtrans. Han vart i juni i fjor utnemnt som fylkesmann i Møre og Romsdal frå 2019, men trekte seg i mai av omsyn til familien.

