Venter mykje folk i gravferda til Sunniva Ødegård

Presten i gravferda, Gaute Øgreid Rasmussen, seier til Stavanger Aftenblad at dei vil sleppe inn så mange som brannvesenet tillèt.

Kyrkja har godkjente sitteplassar til 450 personar, og i tillegg vil det vere mogleg for 110 personar å følgje gravferda frå kyrkjestova like ved.

– Det blir ei tradisjonell gravferd, men i utradisjonelle omgivnadar. Det er tøft å ta det aller siste farvel med ei dotter, seier Rasmussen til avisa.

Både presten og bistandsadvokaten til familien, Harald Øglænd, har bedt pressa om å halde avstand under gravferda. Stavanger Aftenblad har fått løyve til å ta eit bilde av båra før gravferda begynner, på vegner av resten av pressa. Det vil ikkje bli tatt andre bilde.

Den 17 år gamle guten som er sikta for drapet, tilstod torsdag drapshandlinga. Han har likevel ikkje formelt erkjent straffskuld. Øglænd opplyser at familien er letta over tilståinga, fordi dei ikkje lenger treng å tenkje på om rett person er tatt.

Gravferda i Varhaug kyrkje begynner klokka 11.30 fredag.

