Solberg vil svare om Sandberg på måndag

Erna Solberg (H) ville derimot ikkje kommentere saka på fredag, men seier til NRK at ho skal komme med svar på måndag.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre, Raudt-leiar Bjørnar Moxnes og KrFs mann i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan, har stilt statsministeren ei rekke spørsmål om den omstridde feriereisa til Sandberg til Iran.

Spørsmål om eventuell mistillit etter at fiskeriministeren braut med tryggingsrutinane då han tok med jobbtelefonen til regimet, blir framleis svart på med at den vurderinga til så lenge ligg på bordet til statsministeren.

– Problem for Solberg

Moxnes meiner at mange på Stortinget openbert vil ha problem med at Sandberg «har laga eigne heimesnikra tryggingsreglar».

– Men først og fremst bør det vere eit problem for statsministeren at vi har ein statsråd med såpass slumsete omgang med tryggleik, sa han til Politisk kvarter fredag.

Statsminister Solberg har fått fleire skriftlege spørsmål frå ulike parti på Stortinget om saka. Svara vil ha betydning for neste trekk frå Stortinget.

Grøvan omtaler forholdet Sandberg har til tryggingsrutinane som «veldig frynsete».

– Dersom vi ikkje får ei god utgreiing, kan dette ende i kontroll- og konstitusjonskomiteen, seier han til NRK.

Fleire spørsmål

Støre seier det er ei rekke spørsmål utan svar i saka.

– Statsministeren seier at alle kan gjere feil, men vi kan ikkje gjere feil når det gjeld rikets tryggleik, lyd det frå Ap-leiaren. Støre har også stilt spørsmål ved om Solberg i det heile tatt har kontroll på Sandberg.

Møtet til Sandberg med pressa i Mandal torsdag har opna for ytterlegare spørsmål. Sandberg opplyste då at han hadde gode grunner for ikkje på førehand å informere Statsministerens kontor om Iran-reisa, men nekta deretter å svare på kva desse grunnene er.

Tryggleik alvorlegast

Fiskeriministeren er i tillegg blitt kritisert for å ha deltatt på feiringa av nasjonaldagen til Iran i regi av ambassaden til Iran her i landet. Denne veka blei det stadfesta at Sandberg deltok på feiringa i kraft av å vere statsråd.

Kritikken handlar om alt frå at Sandberg på denne måten har opptredd som «privatpraktiserande utanriksminister» til at han har bidratt til å gi legitimitet til eit svært hardhendt regime. Samtidig blir det understreka at dei ulike brota på tryggingsrutinane er meir alvorlege.

