Rovviltnemnda i Midt-Norge må gå ny runde om bjørnesona

– Vi har brukt to år på å skrive ein forvaltningsplan med høyringsrundar og der den regionale kunnskapen er brukt. Eg beklagar at denne kunnskapen ikkje blir lagt vekt på, seier nemndleiar Gunnar Alstad (Sp) til NTB.

Regjeringa meiner det må takast grep for å auke bjørnebestanden, som er færre i talet enn bestandsmålet til Stortinget. Departementet har derfor bedt nemnda endre forvaltningsplanen dei vedtok i mars.

Beordre

Nemnda hadde torsdag ettermiddag eit møte med statssekretær Atle Hamar (V) i departementet. I siste instans kan striden ende med at departementet overstyrer den regionale rovviltnemnda og instruerer den om å utvide ynglesona.

– Eg er glad for at dei ikkje over bordet fatta vedtak om at vi må endre planen, seier Alstad.

I staden har departementet bedt nemnda om å ha ny dialog med Miljødirektoratet.

– Blir vi samde, blir det inga sak. Så får vi berre vente, seier Hamar, som oppfordrar nemnda til å bruke moglegheita den har fått.

Han gjer det klart at departementet formelt sett har moglegheit til å instruere.

Vil ikkje gjere store endringar

Alstad seier dei skal ha dialog med direktoratet, men meiner det ikkje er nokon god idé å endre på planen.

– Det ville vere veldig uheldig om vi var nøydde til å gjere store endringar for eksempel når det gjeld yngleområde for bjørn. Det ser eg vanskeleg at vi kan godta, fortset han.

Alstad meiner forvaltningsplanen er god nok som den er, og at den tar omsyn til lokal kunnskap om både beitenæring og rovdyr.

– Det overraskar meg framleis at departementet viser til Miljødirektoratet og meiner at dei har kunnskap som gjer at deira tiltak ville vore betre, seier Alstad.

Han påpeiker at nemnda også ønska at Landbruksdepartementet skulle delta på møtet torsdag, men slik blei det ikkje.

