Redd Barna gir fem gule kort til regjeringa

Det er femte året Redd Barna lagar Barnometeret, og det vankar ingen raude kort. Det grøne kortet er for satsinga på helse og utdanning.

– Det står respekt av den internasjonale innsatsen regjeringa gjer for barns utdanning og helse. Det er viktig framover at denne innsatsen kjem dei mest marginaliserte barna til gode, seier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna.

Men framleis er mykje ugjort for dei mest sårbare barna, ifølgje organisasjonen.

– Regjeringa har sett i gang mange gode tiltak for barn, men det forargar meg at det ikkje blir gjort nok for dei mest sårbare barna i Noreg. Talet på barn som veks opp i fattigdom i Noreg aukar, og sjølv om noko blir gjort, har regjeringa ingen heilskapleg strategi for å møte denne utfordringa, seier Tove R. Wang, som meiner auka barnetrygd er eit tiltak som vil redusere fattigdom.

– Det andre som forargar meg, er korleis regjeringa behandlar barn på flukt, fortset ho.

