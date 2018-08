Norsk FM-utstyr skal spreie informasjon om barneekteskap i Malawi

innenriks

Norkring som drifta FM-nettet i Noreg, betalte ifølgje Dagbladet 90.000 kroner i transport for å frakte 14 FM-sendarar og tilhøyrande utstyr og kablar frå Noreg til Malawi.

Der skal det takast i bruk av Radio Timveni, ein radio- og TV-stasjon for og av ungdom.

– Dei har sendingar 12 timar kvar dag. I dag dekkjer Radio Timveni rundt 60 prosent av landet, men med 14 nye sendarar vil dekninga bli tett opp mot 100 prosent. Dermed vil alle barn i Malawi kunne lytte til den viktige kanalen, seier kommunikasjonssjef Siv Meisingseth i Plan Noreg til Dagbladet.

Ho minner om at barneekteskap er blant dei største hindringane for skulegang, fridom og likestilling for jenter i fattige land, og seier at radiokanalen skal spreie informasjon om at landet nyleg har endra loven og innført forbod mot barneekteskap.

Tidlegare denne veka gjekk Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum ut og sa han vil be Stortinget sjå på kostnaden ved å skru på FM-nettet igjen.

