Moxnes meiner Mæland verkar forvirra

innenriks

– Kommunalminister Monica Mæland (H) må ta ein pust i bakken. Det herskar openbert forvirring i departementet om kva lover som gjeld når verken Finnmark eller Troms aktar å delta i prosessen med å slå saman dei to fylka, seier Moxnes til NTB.

Ventar på Troms

Mæland svarte onsdag på eit brev frå Moxnes der Raudt-leiaren spør om statsråden er «åpen for å overta oppgaver i sammenslåingsprosessen», og kva som eventuelt er lovheimlane for dette.

Han viste til innstillinga til fylkestinget i Troms fredag, der fylkesrådet ber departementet overta både dei politiske og praktiske oppgåvene knytt til fylkessamanslåinga i nord.

Mælands svar viser til unntaksavgjerder i inndelingslova og vart umiddelbart forstått slik at Mæland meiner at departementet kan overta samanslåingsprosessen.

Men etter eit oppslag i ABC Nyheiter sa kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til NTB at svaret berre handla om den første delen av Moxnes' spørsmål, og at det dreidde seg om status og vurderingar etter vedtaket i Finnmark i juni.

– Når det gjeld fylkestinget i Troms, avvventar vi kva dei vedtar fredag, seier Bjørgo.

– Utan legitimitet

Moxnes meiner dette tyder på full forvirring i departementet.

– I svarbrevet svarer jo Mæland vitterleg på spørsmålet. Så det er pussig at departementet påstår at svaret ikkje er eit svar på spørsmålet mitt. Det tyder på full forvirring om kva som eventuelt er lovheimelen for å overta prosessen og gjennomføre tvangssamanslåinga, seier han til NTB.

Moxnes legg til at sjølv om det skulle vise seg å vere ein lovheimel, så kan det vere uklokt når begge fylka er negative.

– Det viktigaste er at denne tvangssamanslåinga manglar legitimitet blant folk i nord, seier han.

Vil ikkje delta

Før sommaren vedtok fylkestinget i Finnmark å ikkje delta i prosessen med å slå saman Finnmark og Troms til eit nytt storfylke. Tjue minutt seinare la Mæland ei ny forskrift på bordet som i praksis inneber at samanslåinga kan planleggjast og gjennomførast av Troms åleine. Men da sette Troms-politikarane foten ned.

– Vi kjem ikkje til å delta utan at Finnmark er med, slo leiaren i Troms Ap, Cecilie Myrseth, fast.

Fredag kjem fylkestinget i Troms til å sende ballen tilbake til departementet. I innstillinga frå fylkesrådet, som både Ap, Senterpartiet, KrF og Venstre står bak, heiter det at «fylkestinget i Troms anser det som umulig for medlemmer fra Troms å gjennomføre sitt arbeid i fellesnemnda uten at Finnmark deltar i nemnda».

I staden ber dei departementet om å gjere fleire praktiske og politiske grep som må til for å slå saman dei to fylka.

(©NPK)