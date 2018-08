Kulturministeren tappa øl til tørste festivalfolk

innenriks

Kulturministeren vart dermed ein av dei 2.700 frivillige som får festivalen til å gå rundt. Onsdag opnar festivalen for 20. gong i Oslo.

Same dagen kom òg nyheita om at festivalen blir ein del av det amerikanske oppkjøpsfondet Providence Equity Partners gjennom investeringsselskapet Superstruct. Festivalen forsikrar om at den nye eigarskapen ikkje skal påverke drifta av festivalen framover. Dei opphavlege gründerane av festivalen skal òg halde fram som medeigarar.

– Eg har tillit til at festivalstyret og leiinga tar dei nødvendige strategiske avgjerdene for å sikre den framtidige nasjonale og internasjonale posisjonen til festivalen når dei no har inngått eit samarbeid med Superstruct. Eg gler meg til festivalen og ser fram til at festivalen utviklar seg vidare i åra som kjem, skriv Grande i ein e-post til Dagens Næringsliv onsdag ettermiddag.

(©NPK)