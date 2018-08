Øyafestivalen kjøpt opp av amerikansk fond

innenriks

Den 19 år gamle musikkfestivalen blir ein del av det amerikanske oppkjøpsfondet Providence Equity Partners gjennom investeringsselskapet Superstruct. Dei norske gründerane bak festivalen blir også med vidare som medeigarar.

– Festivalen skal framleis drivast av den same leiinga og med same profil som vårt publikum kjenner, med kontor og dagleg virke i Oslo. Øyafestivalen AS, som driv festivalen, vil for ordens skuld framleis vere eit norsk selskap som øyrer heime i Noreg, uttalar bookingsjef Claes Olsen i ei pressemelding.

Kor mykje amerikanarane måtte punge ut med er ikkje kjent.

Øyafestivalen opna offisielt tysdag, men onsdag går dei første konsertane i Tøyenparken. Arcade Fire og Arctic Monkeys er blant headlinarane på opningsdagen.

