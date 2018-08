Drapssikta 17-åring bryt tagnaden – snakkar med politiet i avhøyr

innenriks

– Vi avhøyrer den sikta no og håper å halde fram med dette også i morgon, seier etterforskingsleiar Bjørn Kåre Dahl i Sørvest politidistrikt tysdag ettermiddag.

Det har vore heilt uvisst om den 17 år gamle drapssikta guten i det heile tatt kom til å la seg avhøyre etter at han for ei vekes tid sidan avbraut politiforklaringa si, og etterpå har nekta å svare på fleire spørsmål frå etterforskarane. Han sit varetektsfengsla i Bjørgvin fengsel, der òg avhøyra skjer.

Ifølgje Dagbladet er det òg folk frå Kripos med i avhøyrsprosessen.

Guten nektar straffskuld

Mange tips

Så langt har etterforskarane fått inn rundt 100 tips frå publikum, og det er gjennomført rundt 50 avhøyr av vitne i saka, der ein 17 år gammal gut frå lokalmiljøet på Varhaug er sikta for å ha drepe den fire år yngre Sunniva Ødegård for vel ei veke sidan.

Politiet er framleis ikkje ferdig med å avhøyre vitne, ifølgje etterforskingsleiar Bjørn Kåre Dahl i Sørvest politidistrikt.

– Somme vitne kan bli kalla inn på nytt i tillegg til at det òg kan vere interessant for oss å snakke med personar vi ikkje før har vore i kontakt med. Det kan vere på bakgrunn av ny informasjon i etterforskinga eller tips, forklarer Dahl.

Ber om fleire tips

Måndag gjekk han ut og bad publikum om tips og observasjonar i tidsrommet frå 22.15 søndag og utover, frå området Kråkevegen, Møllevegen og ned mot staden der Sunniva vart funnen drepe natt til måndag for ei veke sidan. Ei av hovudoppgåvene til etterforskarane er å kartleggje kor jenta har vore denne kvelden.

– Vi har så langt fått inn om lag 100 tips. Dette er verdifull informasjon for oss og gir oss grunnlag for å kunne sjekke opp mot forklaringa til den sikta og andre delar av etterforskinga, seier Dahl.

Den drapssikta syttenåringen nektar å ha noko med drapet på jenta å gjere og har gitt uttrykk for at han reknar med å bli sjekka ut av saka etter kvart som etterforskinga skrid fram. Politiet føler seg derimot sikre på at det er rett mann som er mistenkt for drapet, og verkar å vere sikrare i sin sak jo lenger ut i etterforskinga dei kjem.

(©NPK)