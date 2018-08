Brannvesenet åtvarar mot skogbrannfare når jaktsesongen startar

innenriks

Øvre Romerike brann og redning (ØRB) gav tysdag klarsignal til at rådyrjakta kan starte som planlagt fredag, men forbyr all bruk av open eld i eller i nærleiken av skog og mark.

Blant forholdsreglane ØRB ber jegerane ta, er mellom anna å sørgje for at skota ikkje set fyr på vegetasjon ved at dei held seg i området ein halvtime etter at skotet er fyrt av, droppe røyken og respektere bålforbodet.

All brannfarleg aktivitet

– Det er òg forbode å bruke faste bål- og grillplassar og eingongsgrillar, heiter det i ei pressemelding frå ØRB.

Totalforbodet omfattar all aktivitet som gir risiko for skogbrann, som bålbrenning, grilling med kol, bruk av stormkjøkken, primus, bålpanne, kulegrill, eingongsgrill, gassgrill og andre innretningar med open eld.

Heller ikkje brannvesenet på Nedre Romerike legg ned forbod mot jakt på grunn av brannfaren, men ber jegerar og grunneigarar framleis vere svært varsame.

Regn og lågare temperaturar

– Førebels ser det òg ut som det blir ein del regn og lågare temperaturar den første helga i bukkejakta. Sjølv om tørken og skogbrannindeksen tar seg fort opp igjen, kjem dette til å hjelpe godt dei første dagane, heiter det i ei pressemelding frå Nedre Romerikes brann og redning (NRBR).

NRBR oppmodar jegerane til å velje seg ein post med ein bakgrunn som er minst mogleg brannfarleg, og at dei sit igjen ein time etter skotløysinga for å forsikre seg om at vegetasjonen ikkje er blitt sett i brann.

– Ei bøtte og vasskjelde i nærleiken er også viktig for å kunne slå ut eventuell ulming, skriv NRBR.

(©NPK)