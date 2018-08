innenriks

Samanstøytane måndag skjedde i bydelen Rampura og i bustadområdet Bashundra. Der blokkerte studentar vegar med krav om at styresmaktene må sørgje for sikkerheita i Dhakas gater, og at det blir slutt på angrepa mot journalistar og studentar som har vore den siste tida.

Politiet brukte tåregass mot demonstrantane, som den siste veka har blokkert mange utfartsvegar etter at to studentar vart påkøyrde av ein buss den 29. juli.

Det er uklart om nokon vart skadd i politiaksjonen måndag.

(©NPK)