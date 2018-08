Bøndene ber statsministeren leggje pengar på bordet

innenriks

– Det er ei kraftig krise basert på tørke og varme som øydelegg den produksjonen bøndene vanlegvis skal hauste gjennom sommaren, seier leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Saman med Småbrukarlaget møter han onsdag statsminister Erna Solberg (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) på garden til korn- og mjølkebonde Lars Egil Lauten på Kløfta i Akershus. Der vil bondeorganisasjonane vise politikarane kva bøndene no opplever i det som blir sagt å vere ein av dei verste tørkesomrane i nyare tid, og som har ført til at bønder no slaktar dyra sine fordi dei ikkje har nok fôr.

– Vi ønskjer å setje statsministeren grundig inn i situasjonen som no utspelar seg over store delar av Sør-Noreg, seier Bartnes.

Ber om krisepakke

Bondeorganisasjonane har òg med seg eit krav til Solberg og Dale.

– Vi forventar at regjeringa stiller med ei ekstraordinær løyving til ein krisepakke for å bidra til at den norske matproduksjonsevna i størst mogleg grad ikkje blir varig ramma av denne tørken. Det er vesentlege samfunnsinteresser som står på spel her, seier Bartnes.

Kravet om ein krisepakke har landbruket lagt fram fleire gonger den siste månaden. Fredag førre veke stilte òg Geir Pollestad i Senterpartiet eit skriftleg spørsmål til Jon Georg Dale om når regjeringa vil komme med ein økonomisk tiltakspakke til landbruket.

Dale har gjennom sommaren sett i verk fleire tiltak for å hjelpe bøndene, men har likevel vore klar på at eventuelle endringar i jordbrukstilskota må komme gjennom jordbruksavtalen. Han har òg understreka at Norges Bondelag førebels ikkje har kravd ei reforhandling av avtalen.

– Vil de be om ei reforhandling av jordbruksavtalen, Bartnes?

– I og med at situasjonen er så alvorleg, forventar vi at regjeringa stiller med ein særskilt krisepakke med tilhøyrande løyvingar.

– Men vil de be om ei reforhandling?

– Det er av vesentleg samfunnsinteresse at produksjonsevna ikkje blir ramma av ekstraordinær nedslakting, svarer Bartnes.

– Risiko for at bønder går konkurs

Førebelse overslag som vart offentleggjort i førre veke, viser at bøndene i år truleg kjem til å søkje om over 1,1 milliardar kroner i erstatning for avlingsskadar.

Landbruksdirektoratet ventar 15 gonger så mange søknader som normalt.

– Det viser alvoret i situasjonen. Totalt kan landbruket vente eit verditap på 5–6 milliardar kroner, ifølgje førebelse overslag. Det er ein openberr risiko for at bønder går personleg konkurs viss ikkje regjeringa kjem med nødvendige tiltak, seier Bartnes.

Ingen lovnader frå statsministeren

Statsminister Erna Solberg vil førebels ikkje komme med nokon lovnader om friske pengar til bøndene under møtet onsdag, men ho understrekar at ho forstår at tørken i sommar har sett mange bønder i ein svært vanskeleg situasjon.

– Vi har vore opptatt av heile tida å kunne setje i verk praktiske tiltak som kan avhjelpe situasjonen. Statlege regelverk skal ikkje vere til hinder for å gjere nødvendige tilpassingar, særleg for å skaffe fôr til dyra, seier Solberg i ein e-post til NTB.

Ho viser til at regjeringa i sommar har sett i verk mange tiltak, blant dei eit høve for bøndene til å søkje om å få inntil 70 prosent av erstatningane for avlingsskade på forskot.

– I motsetning til dei fleste andre land har vi i Noreg ei avlingsskadeordning som dekkjer delar av det økonomiske tapet bøndene får, seier Erna Solberg.

(©NPK)