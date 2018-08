Går inn for fire felts motorveg frå Kristiansand til Stavanger

innenriks

Departementets innstilling til ny utbygging av E39 blei presentert av statsråden fredag. Tidlegare forslag for utbygging av strekningen har vore to- og trefelts veg med 90-grense, men dette er no erstatta av ein full fire felts motorveg med fartsgrense på 110 kilometer i timen.

– Arbeidet med planlegginga har tatt tid då ein har gjort store forbetringar i prosjektet undervegs. No skal vi byggja ein langt meir framtidsretta veg, men det har også medført ein del ekstraarbeid. Eg meiner det er god bruk av tid i eit generasjonsperspektiv, seier Solvik-Olsen i ei pressemelding frå departementet.

Vegen skal gå som ein indre korridor mellom Lyngdal Vest og Sandnes. Målet har vore å redusera ulykker og korta ned køyretida mellom Stavanger og Kristiansand. Det har vore vurdert å leggja vegen lenger ut mot kysten slik at fleire jærkommunar kunne vinna på ringverknader frå den nye transportåra, men dette har likevel ikkje blitt valt.

– I arbeidet til Statens vegvesen viste det seg likevel at ytre og midtre korridor ville gitt høgare kostnad og samtidig gjort reisevegen mellom Kristiansand og Stavanger lenger. Sjølv om Jærlinja har positive effektar for kommunane på Jæren, så forsvarte den ikkje ulempene for andre trafikantar og skattebetalarane, seier samferdselsministeren.

