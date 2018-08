Fleire blei arbeidsledige i juli

innenriks

I omtalen av statistikken skriv likevel Nav at arbeidsløysetala blei henta ut ei veke seinare i juli i år enn i fjor.

– Sidan talet på arbeidsledige alltid aukar på denne tida av året, bidrar dette til at tala blir høgare, heiter det i teksten.

I tillegg har Nav innført nye rutinar der det skal sendast SMS til ledige om at dei må hugsa å sende inn meldekort dersom dei framleis skal vere registrerte.

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng forklarer endringane i tala slik:

– Den store auken i arbeidsløysa frå juni til juli i år kjem av etter Navs vurdering i stor grad at tala blir henta ut ei veke seinare enn i fjor i kombinasjon med ny SMS-påminning til ledige. Om ein justerer for desse forholda, reknar vi med at det berre var ein liten auke i arbeidsløysa i juli, seier ho.

(©NPK)