Bahareh Letnes: Har vore sint, lei meg og redd

innenriks

– Eg fall for at han er frå Skogn, at han er trønder, og personlegdommen hans, sa Letnes da ho møtte saman med Per Sandberg i Dagsnytt 18 på NRK fredag ettermiddag.

Onsdag avslørte Sandberg overfor TV 2 at dei er eit par. Statsråden og den norsk-franske kjærasten snakka fredag om korleis den siste veka har vore.

Sandbergs tur til Iran med kjærasten, den iranskfødde Bahareh Letnes som flykta til Noreg på 2000-talet, har løyst ut kritikk frå sikkerheitsekspertar, skriftlege spørsmål frå Stortinget og storm internt i partiet.

– Heilt til i forgårs berre lo eg, men sidan i går har eg vore sint, lei meg og redd, for påstandane dei kjem med er så sterke at eg har fått dødstruslar. Mykje har vorte sagt om meg som er usant, sa Bahareh Letnes.

– Det har vore ei vanskeleg og veldig tung veke, fordi det er sagt mange usanne ting om meg. Det er urettferdig.

Ho nekta òg for at ho har noka tilknyting til det iranske regimet.

(©NPK)