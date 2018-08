Varhaug-drapet: Politiet ønskjer kontakt med par i tjueåra

innenriks

– Vi har fått opplysningar om eit par i tjueåra som skal ha gått tur i Kråkvegen på Varhaug mellom klokka 22 og 23 søndag kveld, rundt det tidspunktet drapet kan ha skjedd, seier politiadvokat Herdis Traa til NTB.

Sunniva Ødegård (13) vart funnen drepen vel tre timar etter at familien sette i gang med å leite. Da låg ho på ein gangsti like ved huset ho budde i. Politiet ønskjer ikkje å seie om funnstaden òg er åstaden, men legg til at dei har sine teoriar.

– Vi har fått stadig meir informasjon, noko som gjer at vi har danna oss nokre teoriar, men vi har ikkje konkludert med noko enda, seier Traa.

Politiet vil heller ikkje seie noko om verken dødsårsak eller eit eventuelt drapsvåpen, men ønskjer å kartleggje vitne for å få oversikt over ferdselen i området kvelden Sunniva vart drepen.

Syttenåringen som er sikta i saka, nektar for å ha gjort drapet, men har vedgått at han var på staden der ho vart funnen.

Onsdag vart det første avhøyret av han etter at han vart varetektsfengsla i to veker, avbrote. Torsdag opplyser politiet at den sikta har nekta å forklare seg.

– Han har rett til å la vere å forklare seg viss det er det han ønskjer. Vi prøver å avhøyre den sikta på nytt ved eit anna høve. Vi er interesserte i å gjere det så fort som mogleg, seier Traa.

