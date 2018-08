Regjeringa vil utsetta terrorsikringsfrist med ti år

innenriks

I 2010 vedtok den raudgrøne regjeringa ei forskrift som seier at alle samfunnskritiske eigedommar skal terrorsikrast seinast innan 1. januar 2015.

I rapporten frå Riksrevisjonen får regjeringa hard kritikk, samtidig som det kjem fram at Forsvaret ligg langt bak tidsplanen. I svaret til Riksrevisjonen skriv forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ifølgje Klassekampen at arbeidet no er planlagt ferdigstilt innan 2025 – ti år etter Stortingets frist.

«Jeg mener tidsfristene som i sin tid ble satt av Jens Stoltenbergs andre regjering for å etablere grunnsikring i henhold til lov og forskrift, var for optimistiske og basert på et ufullstendig beslutningsgrunnlag», skriv han.

Riksrevisjonen svarer med å visa til at det «ikke er fremmet noen forslag til endringer av tidsfrister overfor Stortinget».

– 2025 er altfor seint, og regjeringa kan ikkje sjølv bestemma andre fristar enn det Stortinget har vedtatt, seier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i kontroll- og konstitusjonskomiteen til avisa.

Stortinget skal i slutten av august halda kontrollhøyring om Riksrevisjonens rapport.

