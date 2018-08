Politiet: Fått 80 tips etter drapet på Sunniva Ødegård

innenriks

– Vi har så langt fått inn om lag 80 tips. Dette er verdifull informasjon for oss og gir oss grunnlag for å kunne sjekka opp mot forklaringa til den sikta og andre delar av etterforskinga, seier leiar for personseksjonen, Bjørn Kåre Dahl, i ei pressemelding.

Onsdag avbraut 17-åringen avhøyret med politiet etter kort tid. Kvifor dette skjedde, er ikkje kommentert. Torsdag gjer etterforskarane eit nytt forsøk på å avhøyra den drapssikta.

Det var natt til måndag at Sunniva Ødegård blei funnen drepen på ein gangsti like ved huset der ho budde på Varhaug i Hå på Jæren. 17-åringen som er sikta i saka, nektar for å ha gjort seg skuldig i drapet, men har erkjent at han var på staden der ho blei funnen.

