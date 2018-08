Gaulavassdraget opna for fiske

innenriks

– Temperatur- og vêrforholda har endra seg, og prognosane er no betre med tanke på fiskeforholda. Dette gjer at det no er forsvarleg å opne for fiske i Gaulavassdraget. Med bakgrunn i dette blir det igjen lov å fiske frå i dag, torsdag 2. august klokka 18, skriv Torstein Rognes i Gaula fiskeforvaltning i ein e-post til Trønderbladet.

Laurdag 28. juli vart elva stengd for alt fiske etter at vasstemperaturen hadde stige kraftig dagen før. Med ein temperatur på 21 grader aukar faren for stress og sjukdomsutbrot hos fisken, samtidig som det truar fiskevelferda og gir auka døying hos fisk som blir sett tilbake i elva.

Ei lang rad elvar har den siste tida vorte stengde på grunn av høg vasstemperatur og låg vass-stand.

(©NPK)