Trygg Trafikk: Elleve menneske mista livet i juli-trafikken

– At vi jamt over er eit svært trafikksikkert land er meiningslaust for dei pårørande ved dødsulykkene denne sommaren. Talet på omkomne understrekar enda ein gong kor mykje innsats og arbeid som står att før vi når visjonen om null drepne og null hardt skadde i trafikken, seier seniorrådgivar Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Sommarmånadene juni, juli og august er høgsesong for trafikkulykker i Noreg. I juli mista elleve nordmenn livet i trafikkulykker – éin meir enn i juli i fjor. Det betyr at 58 liv har gått tapt i trafikken så langt i 2018, noko som er tre fleire ein på same tid i fjor, ifølgje tala til Trygg Trafikk.

– Folk køyrer gjerne lenger enn normalt, og dei køyrer på nye, ukjente vegar. Ein tar òg gjerne litt større sjansar fordi ein er meir utolmodig. Det kan til dømes gi seg utslag i fleire forbikøyringar som du elles ikkje ville ha tatt, seier han.

