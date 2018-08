Rundt 35 kyr brann inne i fjøsbrann

innenriks

Politiet fekk melding om brannen klokka 15.49 onsdag ettermiddag. Då politi og brannvesen kom til staden var fjøset overtent.

– Ein reknar med at cirka 35 kyr har brunne inne. Taket har delvis falle ned, men brannvesenet er no i ferd med å sløkkje brannen og det er ingen spreiingsfare, seier operasjonsleiar Helene Strand i Sørvest politidistrikt.

Veterinær er no på staden. Først frykta ein at så mange som 75 kyr kunne vere inne i fjøset, men det blei seinare avklart at 40 kyr var på beite.

Ingen menneske er skadde i brannen.

Som følgje av vassmangel på staden måtte nabobønder trå til for å hjelpe brannvesenet med vatn.

– Brønnane på staden er omtrent tomme, så nabobøndene har lagt ned ein enorm innsats og har køyrt vassvogner til garden for å hjelpe brannvesenet, seier Strand.

(©NPK)