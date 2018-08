innenriks

Ødegård vart funnen død på ein gangveg like ved heimen på Varhaug i Hå kommune like over klokka 3 natt til måndag. Politiet har vore tydeleg på at dei har arbeidd ut ifrå ein hypotese om at ho vart drepen, og dette er no stadfesta.

Ein 17 år gammal gut frå Varhaug er arrestert og sikta for drapet, men erkjenner ikkje straffskuld.