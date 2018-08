No kan ein skifte til yrkesfag utan å gå førsteåret om igjen

innenriks

Ordninga blei presentert av statsminister Erna Solberg under opningstalen på sommarleiren til Unge Høgre på Hove i Arendal onsdag.

Ho skildra det som eit «hol i systemet» at ein ikkje har kunna gjere dette tidlegare.

– Ungdom som vil bytte frå studiespesialiserande til yrkesfag skal sleppe å sette livet sitt på vent. No sørgjer vi for at det blir enklare å bytte og meiningsfullt å fullføre det første året på studiespesialiserande, seier statsminister Erna Solberg.

Tidlegare risikerte elevar som hadde gått førsteåret på studiespesialiserande å måtte starte heile det vidaregåande løpet på nytt dersom dei ville bytte til yrkesfag.

Den nye ordninga inneber at elevar som vil bytte etter eitt år på studiespesialisering kan fullføre vidaregåande på normert tid. Den vil gjelde alle dei yrkesfaglege programområda som blir tilbydde andre året på vidaregåande.

Elevar som nyttar seg av ordninga må bruke 196 timar på det yrkesfaglege pensumet dei ikkje har med seg. Dei blir organisert i eit nytt fag som har fått namnet yrkesfagleg opphenting.

Dei 196 timane svarar til den tida ordinære elevar på Vg2 yrkesfag bruker på fellesfaga norsk, engelsk, kroppsøving og matematikk

– Eg trur dette kan bli ei god og viktig ordning, som eg og håpar kan bidra til å forhindre fråfall, seier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

