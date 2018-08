Forsvararen: Drapssikta 17-åring godtar fengsling – held fast på uskuld

innenriks

– Den sikta har i dag bestemt seg for å ikkje anke rettsavgjerda. Han held likevel fast på at han er uskuldig, men har forståing for at politiet har behov for å fengsle han for ein kort periode, og at etterforskinga kan sjekke han ut av mistanken, seier advokat Tor Inge Borgersen i ei skriftleg fråsegn til NTB.

Den 17 år gamle guten vart tysdag varetektsfengsla i to veker med brev- og besøkskontroll, etteresom retten meiner det er fare for at han skal øydeleggje bevis viss han får gå fri. Politiet meiner han drap den 13 år gamle jenta seint søndag kveld eller natt til måndag.

Guten har vedgått at han var på staden der jenta vart funnen død, men held fast på at han ikkje har noko med dødsfallet å gjere. Verken politiet eller forsvararen vil gå inn på kva guten konkret har forklart om aktivitetane sine den aktuelle kvelden, eller kva som førte til at politiet sikta han for drap.

– Den sikta er under 18 år, og verken han eller verjene hans ønskjer at eg gir informasjon til media om forklaringa hans til politiet eller om korleis han har reagert på å bli sikta i saka, seier Borgersen.

Han viser til dei kortfatta opplysningane politiet har gitt i saka så langt og kjem ikkje til å utdjupe dei eller gi ytterlegare informasjon til pressa: – Opplysningane frå politiet i saka er balanserte og korrekte, seier Borgersen.

