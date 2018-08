Erna Solberg: Per Sandberg braut reglane under Iran-ferie

innenriks

– Eg har snakka med Per Sandberg. Han har reist til Iran på eit tidspunkt før han hadde rapportert om det til Statsministerens kontor. Han gav først beskjed på dag to at han var i Iran. Eg har lyst til å seie at det er eit brot på regelverket vi har om at statsrådane skal vere tilgjengelege til kvar tid. Men det har vore mogleg å komme i kontakt med han, seier Solberg.

Ho legg til at Sandberg har erkjent at han har brote regelverket. Samtidig har ho framleis tillit til statsråden, og seier at det er lov å gjere feil.

Solberg legg til at det ikkje er noko ved Sandbergs reise som forandrar Noregs forhold til Iran.