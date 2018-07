Valdsforskar: – Mindreårige drep som oftast framande

innenriks

Dei siste fem åra har politiet i Noreg etterforska sju drapssaker der mindreårige enten har erkjent gjerninga eller er sikta.

Ifølgje valdsforskar Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen viser studiar at det er stor forskjell på vaksne og mindreårige som drep og relasjonane mellom gjerningsperson og offer.

– Mens drap gjort av vaksne personar ofte involverer nære relasjonar, som for eksempel partnardrap, drep mindreårige i større grad framande og kjenningar, seier Bjørnebekk til NTB, og trekker fram aggresjonsproblem og låg impulskontroll som hyppige gjengangarar blant mindreårige som drep.

Psykolog Pål Grøndahl understrekar at hjernen ikkje er ferdig utvikla før ein når 20-årsalderen og at det derfor naturleg nok er forskjellar på unge og vaksne som gjer seg skuldige i drap.

– Unge har ein mindre utvikla hjerne enn vaksne, gjennomfører meir impulsive handlingar og har mindre motførestillingar. Ofte ser ein ein samanheng mellom rus og drap, sjølv om det ikkje er ein direkte årsak. Unge er allereie svært impulsive, og om dei da i tillegg rusar seg, så pleier det sjeldan å vere til gunst for dei handlingane vedkommande gjer, seier han.

Gjer seg sjeldan skuldig i drap igjen

Grøndahl peiker på amerikansk forsking som seier at det er sjeldan mindreårige som blir dømde for drap, gjer seg skuldige i ei ny drapshandling seinare i livet.

– Det er som oftast veldig lite sannsyn for gjentaking når det gjeld mindreårige drapsutøvarar, fordi dei utviklar seg og modnast. Føresett at dei får rimeleg oppfølging og ikkje blir utsette for ytterlegare traume, så går det vanlegvis ganske bra med dei fleste av dei, seier han.

Grøndahl legg til at har ein først kryssa ein slik terskel, kan det vere enklare for nokon å gjere seg skuldig i eit nytt drap og at det heile avheng veldig av oppfølging.

Risikofaktorar

Det finst lite skandinavisk forsking på drap gjort av mindreårige, på grunn av at det skjer forholdsvis sjeldan.

– Grunnen til at vi har så få drap blant mindreårige her til lands, kjem nok av eit velfungerande og førebyggjande velferdssamfunn som fjernar mange av risikofaktorane veldig tidleg. Dei største risikofaktorane er vald i familien, store sosiale problem, rusmisbruk og barn som tidleg har vore utagerande, seier Bjørnebekk.

Ho legg til at veldig mange mindreårige som har gjort drap ofte har falle utanfor.

– Mange av dei har tidleg opplevd manglande støtte heimanfrå, og søkjer seg derfor til grupper som liknar seg sjølve. Ofte gjengar med utagerande ungdom, kor det i stor grad skjer bagatellisering av vald, seier ho.

Kombinert med annan type kriminalitet

Bjørnebekk meiner at mange drap gjort av mindreårige ofte skjer i samband med ein annan type kriminalitet.

– Mange drap blant mindreårige skjer gjerne i samband med for eksempel overgrep, ran og liknande andre typar kriminalitet, seier ho.

Valdsforskaren deler gruppa mindreårige inn i dei over og dei som er under 15 år. Ho seier det i Noreg er svært sjeldan barn under 15 år gjer seg skuldige i drap.

– I dei drapa som blir gjort av personar som er under 15 år, handlar det oftast om leik som kjem ut av kontroll og involverer ofte drukning eller kveling. Der er det som oftast ei overvekt av jenter, mens i alderen 15–18 år er det ein overvekt av menn, seier Bjørnebekk.

