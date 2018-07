Sjokkert lokalsamfunn på Varhaug bearbeider sorga

innenriks

– Folk er oppgitte, folk er i sjokk over at dette kan skje på Varhaug, seier fungerande ordførar Mons Skrettingland i Hå kommune til NTB.

Under dei grå skyene over Rådhusgata på Varhaug var det folketomt og stille tysdag. Det er vanlegvis ikkje så glissent i gatene her, ifølgje Skrettingland. Men dette er ingen vanleg tid i bygda.

– Dette er ei sak som vil liggje i Varhaug i mange år. Etter kvart som tida går så ønskjer eg at Varhaug skal fortsette å vere ein trygg og god plass både for barn og ungdom. Men den vegen er lang, og vi har mykje tilverking å gjere, seier Skrettingland.

Ordføraren er sjølv fødd og oppvaksen på Varhaug, ein tettstad med rundt 3.000 innbyggjarar, og seier han aldri før har høyrt om eit drap i området. No vil det skaka lokalmiljøet halde eit helsesenter ope kvar dag frå klokka 12 til klokka 15 for alle barn og unge som ønskjer å ha nokon å prate med. Tilbodet vil vere der så lenge det trengst.

– Varhaug er ein tettstad med jordnære og gode menneske. Det er ein plass der mange har relasjonar til mange. Det er skuleelevar, idrettslag, vennegjengar og miljø på kryss og tvers som er berørt her. Mange ungdommar er råka. Og no må vi vere der for dei, seier Skrettingland.

