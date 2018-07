Regjeringa greier ut forbod mot eingongsplast

innenriks

– Marin forsøpling er eit enormt globalt miljøproblem, og eingongsartiklar av plast er ein betydeleg del av dette problemet. Både i Noreg og i Europa finn vi eingongsbestikk, sigarettfilter, matemballasje, ballongar, bomullspinnar og andre eingongsartiklar langs strendene, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Mykje av dette er heilt unødvendig plastbruk, og må fasast ut. Klima- og miljødepartementet har derfor bedt Miljødirektoratet om å greie ut kva for verkemiddel som kan utløyse ein rask reduksjon i bruk av ulike eingongsartiklar. Dette vil supplere den dialogen eg allereie har med næringslivet, fortset Elvestuen.

Statsråden inviterte i juni delar av plastbransjen til Oslo for å diskutere korleis produsentar, importørar og forhandlarar kan samarbeide for å redusere unødvendig bruk av eingongsartiklar.

I forkant av EU

I mai la EU-kommisjonen fram eit forslag til direktiv for å redusere miljøkonsekvensar av enkelte plastprodukt. Forslaget skal no behandlast i Rådet og EU-parlamentet. Elvestuen ønskjer å liggje i forkant av EU-regelverket.

– Regjeringa har som ambisjon at Noreg skal vere heilt i front i arbeidet med å redusere marin forsøpling. EU-kommisjonen har foreslått ei rekke tiltak mot eingongsplast, som også er relevante for Noreg, seier klimaministeren.

Treng tidsfrist

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, meiner det ikkje er nok med ei utgreiing, og ber regjeringa sette ei klar grense for når Noreg skal ha fasa ut unødvendig eingongsplast.

– Fleire og fleire land innfører no forbod mot bruk av eingongsplast som q-tips og sugerøyr av plast. Vi meiner vi bør fase ut ein del unødig eingongsplast seinast innan 2022.

Han foreslår også eit forbod i statlege verksemder.

– Regjeringa bør kaste ut unødvendig eingongsplast i alle statlege verksemder. Det kan gjerast raskt og vil vere med å drive fram alternativ til den forsøplande eingongsplasten, seier Haltbrekken.

– Uforpliktande

Også Miljøpartiet Dei Grøne understrekar behov for eit forbod.

– Det er flott at regjeringa no endeleg kjem diltande etter EU. Likevel er det uforpliktande frå Elvestuen å be om at tiltak skal greiast ut. Vi treng faktisk tydelege forbod, og at det offentlege sjølv går føre som eit godt eksempel, seier nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG.

Han seier regjeringa til no har stemt ned ei rekke forslag som kunne gitt rask nedgang i plastbruken.

– Plastforureining i hagane er eitt av dei største problema i vår tid. Ambisjonsnivået og tempoet må skruast betydeleg opp, seier Hermstad.

