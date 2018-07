Oslo Børs kryp opp mot 900 poeng

innenriks

Omsetnaden var på det jamne med 6,26 milliardar kroner, fordelt på vel 133.000 handlar.

Equinor toppa omsettingslista og aksjeverdien auka med 1,9 prosent til 216,60 kroner per aksje. DNO toppa vinnarlista blant dei mest omsette selskapa med ein vekst i aksjekursen på 8 prosent. Veksten kjem etter at DNB Markets oppgraderer aksjen frå hald til kjøp.

Dei andre vinnarane er Marine Harvest og Salmar som auka høvesvis 2,7 og 6 prosent.

Den store taparen i dag og nest mest omsett blei PGS som fall 7,2 prosent.

På børsane i Europa var bildet også positivt. DAX 30 i Frankfurt auka med 0,2 prosent. I Paris steg CAC 40 med 0,6 prosent, mens i London gjekk FTSE 100 opp 0,9 prosent.

Oljeprisane har igjen falle under 75 dollar og eit fat nordsjøolje blei tysdag ettermiddag selt for 74,4 dollar fatet på spotmarknaden. Amerikansk lettolje blei selt for 68,9 dollar fatet, halvannan dollar lågare enn måndag.

(©NPK)