Kraftig regn på Vestlandet – grillforbodet oppheva

innenriks

Meteorologane har sendt ut eit obs-varsel som gjeld sør for Stad på Vestlandet. Tysdag formiddag byrja uvêret å byggje seg opp med nedbør og tore, særleg ute på havet.

– Det vil ta seg opp utover dagen og særleg i ettermiddag og tidleg på kvelden. Det er venta opp mot 40–60 millimeter nedbør på seks timar, seier vakthavande meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det våte vêret har ført til at brannvesenet kan senke skuldrene litt.

– På bakgrunn av meldingane frå meteorologane om store nedbørsmengder gjennom dagen har brann- og redningssjefen vedtatt å oppheve totalforbodet mot å gjere opp eld utandørs. Vi minner om det generelle bålforbudet som gjeld i heile Noreg i perioden 15. april–15. september, skriv Rogaland brann og redning på Twitter. Alarmsentralen har ansvaret for 110-nødmeldetjenesten til 19 kommunar i Rogaland, i tillegg til Sirdal kommune i Vest-Agder.

Også aust i landet har det komme ein del nedbør den siste tida, men framleis blir skogbrannfaren rekna som stor.

– Austafjells er det framleis stor skogbrannfare lokalt. Det har komme ein del regn, men det er snakk om bygenedbør som har vore veldig lokal. Vi har fått tilbakemeldingar om at det somme stader nesten ikkje har komme nedbør. For at skogbrannfaren skal bli redusert betrakteleg treng ein ein periode med nedbør over tid, seier Nordhagen hos Meteorologisk institutt.

