Enda ei tropenatt i Nord-Noreg

innenriks

Dermed held knallvêret fram i landsdelen. Natt til tysdag kom aldri temperaturen under 20 grader ti stader i Nordland og tre stader i Finnmark.

– Det har vore klamme netter no i det siste, og natt til onsdag kan vi framleis få tropenatt fleire stader i Nord-Noreg. Frå torsdag blir det gradvis kaldare og fallande nattetemperatur, seier vakthavande meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Ho bur sjølv i Tromsø, som natt til måndag kunne skilte med den første målte tropenatta i byen nokosinne.

– I juni sette vi ny nedbørsrekord her med den største nedbøren som er målt. Det var litt trist. Juli har til no vore ganske grei. 20 grader her er jo ein flott sommardag, seier Nordhagen.

Lenger sør i landet har tropenetter nærmast vorte ein ny vane i sommar. Men meteorologen føler likevel at ho og andre folk i Nord-Noreg har vore heldige.

– Det er jo ikkje berre positivt at det har vore varmt så lenge i sør, både med tanke på skogbrannfaren og bøndene som slit og mistar avlingane sine, seier ho.

Her er lista over stader som hadde tropenatt natt til tysdag (den lågaste nattetemperaturen i parentes):

* Færder fyr, Vestfold (21,6)

* Glomfjord, Nordland (21,5)

* Sømna – Kvaløyfjellet, Nordland (21,2)

* Mehamn lufthamn, Finnmark (21,2)

* Valnesfjord, Nordland (21,0)

* Skrova fyr, Nordland (20,9)

* Bodø VI, Nordland (20,8)

* Drag – Ajluokta, Nordland (20,8)

* Banak, Finnmark (20,8)

* Oslo–Sofienberg (20,5)

* Strømtangen fyr, Østfold (20,4)

* Sarpsborg, Østfold (20,3)

* Lærdal IV, Sogn og Fjordane (20,3)

* Glomfjord–skihytta, Nordland (20,3)

* Lysebotn, Rogaland (20,2)

* Seljelia, Nordland (20,2)

* Straumsnes, Nordland (20,1)

* Båtsfjord–Straumsnesaksla, Finnmark (20,1)

* Verdal–Reppe, Trøndelag (20,0)

* Skamdal, Nordland (20,0)

(©NPK)