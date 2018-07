Drapssikta 17-åring undersøkt av lege etter fengslingsmøtet

innenriks

Politiet framstilte guten for lege tysdag ettermiddag for å blant anna få vurdert den psykiske tilstanden hans før han eventuelt blir varetektsfengsla. Framstillinga skjedde etter fengslingsmøtet i Jæren tingrett.

Politiet kravde han blir fengsla i to veker med brev- og besøkskontroll. Rettsavgjerda er venta seinare tysdag.

NTB får ikkje nokon opplysningar om tilstanden til den drapssikta 17-åringen, men på spørsmål om korleis han blir varetatt, opplyser politiet at dei retter betydeleg merksemd mot helsa hans – tatt i betraktning den store belastninga det inneber å vere sikta for drap.

Prega, men fatta

Då 17-åringen kom til rettssalen i Jæren tingrett tysdag ettermiddag, var han tilsynelatande prega, men fatta. I tillegg til forsvararen sin, advokat Tor Inge Borgersen, hadde guten med seg mora til fengslingsmøtet.

Borgersen ønskte ikkje å snakke med pressa etter rettsmøtet og har så langt ikkje svart på meldingar frå NTB. Det er likevel på det reine at 17-åringen nektar for å ha noko med drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug i Rogaland å gjere.

Sikta samtykte ikkje til varetektsfengsling.

Var på åstaden

Påtaleansvarleg Marte Engesli Lysaker i Sørvest politidistrikt ønskjer ikkje å seie om det innleiande avhøyret av guten har styrkt eller svekt mistanken mot han. Det er ikkje planlagt ytterlegare avhøyr tysdag.

– Sikta har forklart at han oppheldt seg på åstaden, men vi ønskjer ikkje å gå inn på forklaringa hans om kvifor han var der, seier ho til NTB.

Politiet jobbar med å ransake bustaden til den sikta, men vil ikkje seie noko om det har blitt gjort funn der.

Den drepne jenta er sendt til obduksjon. Den førebelse obduksjonsrapporten er tidlegast venta onsdag.

Gjekk sjølv til politiet

Sunniva Ødegård blei funnen død på ein gangveg like ved heimen på Varhaug i Hå kommune om lag klokka 3 natt til måndag. Då hadde familien saman med fleire kjenningar leitt etter jenta sidan 23-tida på kvelden fordi ho ikkje kom heim som venta etter å ha besøkt ein venn.

Den 17 år gamle guten gjekk sjølv til politiet, men forklarte seg først som vitne. Sidan har guten blitt sikta for drapet, noko politiet seier er basert på omfattande etterforsking og vitneforklaringar.

17-åringen er kjent frå politiet frå tidlegare forhold, men han har ikkje vore knytt til valdshendingar. Det er heller ikkje noko som så langt tyder på at dei to kjente kvarandre eller at dei var i same omgangskrets.

