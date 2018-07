17-åring sikta for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård

innenriks

Politiet heldt pressekonferanse om saka tysdag morgon etter å ha varsla om at det hadde skjedd ei utvikling i saka.

– Ein ung mann på 17 år er sikta for drapet, fortalde politiadvokat Herdis Traa i Sørvest politidistrikt.

Syttenåringen er sikta på bakgrunn av tips og avhøyr i saka. Han har sete i avhøyr måndag kveld og natt til tysdag. Den sikta nektar for å ha gjort det han er sikta for, men fortel at han har vore ved åstaden.

Politiet vil krevje syttenåringen varetektsfengsla tysdag. Han kom til politiet sjølv, ifølgje Traa, som legg til at han tidlegare er kjent for politiet, men ikkje for valdssaker.

– Dei er frå Varhaug og i same aldersgruppa, men vi har ikkje opplysningar om dei er omgangsvenner. Han er kjent for politiet, men ikkje for valdssaker, seier Traa.

Sunniva Ødegård vart funnen død på ein gangveg like ved heimen på Varhaug i Hå kommune om lag klokka 3 natt til måndag. Da hadde familien saman med fleire kjenningar leita etter jenta sidan 23-tida på kvelden etter at jenta ikkje kom heim som venta etter å ha besøkt ein venn. Politiet deltok òg i leitinga etter at ein patrulje tilfeldigvis møtte dei som leita mens dei var på eit anna oppdrag i området.