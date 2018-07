17-åring sikta for drap på 13 år gamle Sunniva Ødegård

innenriks

Politiet fortalde om siktinga mot syttenåringen under ein pressekonferanse tysdag morgon.

– Ein ung mann på 17 år er sikta for drapet, fortalde politiadvokat Herdis Traa i Sørvest politidistrikt.

Guten er frå Varhaug og er norsk statsborgar. Han er sikta på bakgrunn av tips og avhøyr i saka. Han melde seg som vitne for politiet og nektar for å ha gjort det han er sikta for, men fortel at han har vore ved funnstaden.

Familien letta

Familien til Sunniva Ødegård uttrykkjer gjennom bistandsadvokat Harald Øglænd at dei er letta over arrestasjonen. Likevel fryktar dei å ikkje få svar på spørsmåla om kva som skjedde da dottera vart drepen berre litt over hundre meter frå heimen.

– At han no ikkje vedgår noko anna enn å ha vore på staden, gir ikkje familien noko svar på kva som eigentleg skjedde, seier Øglænd til NTB.

Syttenåringen har sete i avhøyr måndag kveld og natt til tysdag. Guten vart først avhøyrd som vitne, men fekk etter kvart status som sikta. Guten har fått advokat Tor Inge Borgersen som forsvarer.

Var ved funnstaden

Politiet vil i Jæren tingrett tysdag krevje at syttenåringen blir varetektsfengsla i to veker med brev- og besøksforbod. Traa legg til at han tidlegare er kjent for politiet, men ikkje for valdssaker.

– Den sikta og Sunniva er frå Varhaug og i same aldersgruppa, men vi har ikkje opplysningar om at dei er omgangsvenner eller at dei kjente kvarandre, seier Traa.

Vil ha tips

Seksjonsleiar Bjørn Kåre Dahl i Sørvest politidistrikt seier at etterforskinga framleis er i ein tidleg fase, og at politiet framleis er interessert i tips frå vitne som trur dei kan ha opplysningar. Omfattande tekniske undersøkingar ved funnstaden i og rundt gangstien i Åvegen står att.

– Sunniva skal obduserast i dag, og vi har derfor inga klar dødsårsak, seier Dahl.

Sunniva Ødegård vart funnen død på ein gangveg like ved heimen på Varhaug i Hå kommune om lag klokka 3 natt til måndag. Da hadde familien saman med fleire kjenningar leita etter jenta sidan 23-tida på kvelden etter at jenta ikkje kom heim som venta etter å ha besøkt ein venn. Politiet deltok òg i leitinga etter at ein patrulje tilfeldigvis møtte dei som leita mens dei var på eit anna oppdrag i området.

Fakta om drapssaka på Varhaug

* Søndag kveld 29 juli gjekk 13 år gamle Sunniva Ødegård frå Varhaug på Jæren i Rogaland heim etter å ha vore på besøk hos ein kamerat.

* På veg heim snakka Ødegård i telefonen med den 14 år gamle kjærasten sin, ifølgje mora til kjærasten.

* Klokka var omtrent 22.30 da linja vart broten, har mora til kjærasten fortalt.

* – No er eg heime. Shit!, er det siste ho skal ha sagt før linja vart broten, ifølgje mora.

* Da ho ikkje kom heim til avtalt tid, gjekk Ødegårds far ut for å leite etter henne i 23-tida.

* Ute i nabolaget trefte han ein politipatrulje som var i området på eit anna oppdrag, og saman leita dei etter trettenåringen.

* Klokka 3.10 natt til måndag vart Ødegård funnen på ein sti i eit bustadstrøk, om lag 150 meter frå der ho bur.

* Funn på åstaden gjorde at politiet vurderte dødsfallet som mistenkjeleg og sette i gang full drapsetterforsking med hjelp frå Kripos.

* Tysdag 31. juli opplyste politiet at dei har sikta ein 17 år gammal gut i saka.

* Syttenåringen melde seg sjølv til politiet, men nektar for at han har gjort det han er sikta for. Han har fortalt at han har vore ved åstaden.