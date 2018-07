Åtvarar om kraftig nedbør på Vestlandet tysdag

innenriks

Varselet gjeld Vestlandet sør for Stad. Regnet er venta tysdag på ettermiddagen og tidleg kveld.

– Nedbøren kjem til å vere av varierande intensitet. Det er venta mykje tore, særleg tysdag ettermiddag. Plasseringa av dei største mengdene er framleis uviss, men lokalt kan det komme 40–60 millimeter tysdag ettermiddag og tidleg kveld, heiter det i varselet.

Nedbøren kjem av at eit lågtrykk sør for Island styrer eit frontsystem med svært ustabile luftmassar inn mot Sør-Noreg. Frontsona kjem til å liggje over Vestlandet det meste av dagen før ho trekkjer austover seint om kvelden.

Farevarselet frå Meteorologisk institutt har oransje nivå, nivå to av tre. Det inneber at konsekvensane kan bli omfattande, og at folk bør førebu seg.

(©NPK)