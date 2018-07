Skogbrann i Spydeberg under kontroll

innenriks

Brannvesenet fekk beskjed om brannen like før klokka 15, etter fleire telefonar frå folk som hadde sett røyk. Brannmannskapa var på staden kort tid etter, og etter ein time hadde dei brannen under kontroll.

Det er ein del bustadar og hyttebusetnad i området, og politiet vurderte å evakuere noko busetnad i nærleiken, men kom til at dette ikkje var nødvendig.

– Brannen er no under kontroll. Brannvesenet fekk raskt oversikt over brannen, og det blei derfor ikkje nødvendig å gjennomføre noka evakuering. Brannmannskapa fekk også hjelp av nokre sivile som var til stades, opplyser Aust politidistrikt til NTB litt før klokka 16.30 fredag.

Årsaka til brannen er ikkje kjent.

(©NPK)