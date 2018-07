Framleis ikkje kontroll over skogbrann i Aust-Agder

innenriks

Dei første meldingane fredag morgon tyder på at det framleis brenn i området mellom Birkeland og Grimstad i Aust-Agder, men at frontane i stor grad held seg i ro.

– Det brenn stort sett på dei eksisterande brannflatene. Vi har hatt 10 personar i sving gjennom natta, og no får dei avløysing av 25 personar frå sivilforsvar og brannvesen, seier brannsjef Jan Røilid til NTB i morgontimane.

Barrierar

Det var rundt klokka 15 torsdag at det vart meldt om brann i terrenget ved Vindlandsheia. Brannen var kraftig og spreidde seg fort. To helikopter jobba i fronten av brannen, og det er førebels uvisst om begge kan jobbe like intenst fredag.

– Begge skal vere tilgjengelege i dag òg, så får vi sjå hvor mykje dei skal vere i bruk. Vi skal dessutan ha inn traktorar med gjødselspreiarar som legg inn ein barriere innanfor der brannfronten for augneblinken går i terrenget, seier Røilid.

Rolegare

På spørsmål om han føler at situasjonen no er under kontroll, kjem det eit kontant nei, sjølv om vinden frå torsdag har roa seg.

– Vi er litt rolegare enn vi var i går, men vi har ikkje kontroll enno. Vi håper at vi utpå formiddagen i dag kan seie at vi har kontroll, og at vi kan gå over i ettersløkkingsfasen, seier brannsjefen før han hastar til planleggingsmøtet for dagen.

Brannvesenet frykta torsdag at det kan ta opp til ei veke å sløkke flammane, skriv Agderposten.

Evakuerte

Området som brenn, er eit skogområde utan hus eller hytter.

Sjølv om politiet og brannvesenet ikkje vurderte det som nødvendig å starte evakuering torsdag, valde fleire sjølv å evakuere både menneske og dyr frå områda nær skogbrannen utover kvelden, fortalde NRK.

