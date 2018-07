Vass-skadar for 276 millionar kroner i fjor sommar

innenriks

– Stoppekrana er Noregs dyraste kran med tanke på kor mykje ein kunne spart viss alle hadde stengt henne igjen før dei drog på ferie. Det burde vere like naturleg å stengje vasstilførselen til huset som å dra ut støpsla og låse ytterdøra. Ei stengd hovudstoppekran er den beste førebygginga mot vass-skadar, seier førebyggingsekspert Øyvind Setnes i Tryg Forsikring i ei pressemelding.

Ifølgje Tryg auka erstatningssummen for vass-skadar på sommaren med 10 prosent i 2017 samanlikna med året før.

Sjølv om dei fleste vass-skadane skjer på vinteren og våren, oppstår 25 prosent av dei i sommarmånadene.

– For vanlege folk er det ikkje lett å vurdere tilstanden til vassrøyr, men vi ser at mange av skadane kjem av gamle røyr og slitasje. Samtidig ser vi ein auke i vass-skadene på til dømes kjøkkenet, der ein no gjerne har fleire punkt med vasstilgang, til dømes til ismaskin i kjøleskapet. Det er jo ekstra ille å komme heim frå sommarferien og finne at eit røyr har sprunge lek, og at vatnet har fått renne i dagevis. Det kan bli veldig omfattande skadar, av og til må ein skifte ut heile parkettgolv og vegger, seier Setnes.

(©NPK)