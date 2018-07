Tine-rådgivar åtvarar mot langvarig økonomisk tap ved masseslakt

innenriks

Tørken har mellom anna ført til at mange bønder har måtte kjøpe fôr frå utlandet for å ha nok mat til dyra sine. Samtidig fortel slakteria om stor pågang frå bønder som ser seg nøÿdde til å slakte dyr på grunn av fôrmangelen.

Harald Volden, ansvarleg for forsking og utvikling i Tine rådgiving, seier til Nationen at han er redd for at bøndene vel å slakte dyra før dei ser på andre tiltak.

– Viss ein endrar kraftfôrstrategien og får tak i halm, kan mykje vere løyst. Sjølv om fôrkostnadene blir høgare, vil mjølkeinntekter minus fôrkostnader komme ut med positivt forteikn, sjølv om det nok blir lågare enn i tidlegare år.

Ifølge Volden handlar det om å spare på grovfôret og sjå på alternativ før ein melder dyr til slakt.

– Konsekvensen av å slakte kyr er ein økonomisk effekt ein må slite med i fleire år, meiner han.

