Sp ikkje imponert over Dales krisetiltak til bøndene

– Dales tipunktsliste kjem med mykje omtanke og gode hensikter, men ingen pengar til bønder som er ramma av tørken, seier leiaren for næringskomiteen på Stortinget Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Etter eit møte med Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag måndag blei det klart at landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) vil sette i verk ei rekke nye tiltak for å hjelpe bønder som er ramma av tørken.

– Står ikkje utan fullmakter

– At ein kan få ut ein større del av avlingsskadeerstatninga på forskot er nødvendig og bra. Andre tiltak er meir symbolske, slik som auka beredskapslagring av såkorn. Det er noko regjeringa like gjerne kunne lagt inn i statsbudsjettet til hausten, og løyser ikkje noko på kort sikt, seier Pollestad.

Landbruksministeren kunne under eit møte med bondeorganisasjonane måndag ikkje love økonomisk stønad, men signaliserte at det skal gjerast eit fagleg arbeid dei kommande vekene som vil danne grunnlag for seinare politiske drøftingar.

– Eg forstår at dei vil vite kor mykje ting kostar før dei set i gang tiltak, men viss ein skal vente vil det i mange tilfelle vere for seint. Vi forventar at regjeringa snarast kjem med pengar for å hjelpe bønder som no slit. Ferieavvikling er ikkje ei unnskyldning for regjeringa til å ikkje handle no, seier Pollestad.

Jon Georg Dale drog sjølv på ferie tysdag, men understrekar at han er tilgjengeleg og at han reknar med å måtte jobbe i ferien for å handtere tørkekrisen.

– Den einaste som ber preg av å ha ferie er Geir Pollestad. Vi er einige med jordbruket om ein felles prosess vidare og nye tiltak som kjem på toppen av tiltaka vi kom med 6. juli. Det er forunderleg at leiaren i næringskomiteen i ein situasjon der jordbruket og Landbruksdepartementet samarbeider godt, er mest opptatt av å lage politisk spel, seier Dale.

KrF stør statsråden

KrFs landbrukspolitiske talsperson Steinar Reiten er einig med Pollestad i at heving av forskotsutbetaling for avlingsskadar er eit viktig tiltak.

– At det også opnast for å importere fôr gjennom fleire enn dei to hamnene som kan kontrollere fôr i dag, vil redusere transportkostnadene for mange bønder, seier Reiten.

Han meiner at det også er riktig av statsråden å få oversikt over omfanget av avlingsskadane før ein eventuelt innfører nye økonomiske tiltak.

– Det er jordbruksavtalen som er instrumentet for overføringar til landbruket, og det er faglaga og statsråden som må ta dei første rundane om ein eventuell omdisponering eller reforhandling før den i sin tur kjem til Stortinget. Det ville vere ein gal måte å gjere det på viss Stortinget skulle sende signal før partane har snakka saman om det, seier Reiten.

Ap vil ha økonomisk avklaring

Arbeidarpartiet meiner det er viktig at regjeringa no kjem med ei rask avklaring på kva for eit økonomisk handlingsrom ein har til å hjelpe bøndene.

– Arbeidarpartiet føreset at ein gjennom ei slik avklaring hjelper til med tilstrekkelege fleksible ordningar og middel i forhold til avlingsskadeerstatningsordninga, seier partiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen i ei pressemelding.

